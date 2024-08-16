Как ВСУ прорвали границу в Курской области: десантники показали первые часы операции 16.08.2024, 9:27

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Видеофакт.

Украинские десантники показали кадры первых часов после начала наступательной операции в Курской области РФ. Операция началась 6 августа.

Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

«Первые часы наступательной операции Сил обороны в Курской области РФ 6 августа 2024 года. День, который войдет в историю российско-украинской войны. Тщательная подготовка, планирование, внезапность, боевой дух и информационная тишина стали определяющими на начальном этапе операции», - отметили десантники.

Командование ДШВ сообщает, что в первые часы операции украинские военные проводили разминирование, прорыв границы, уничтожение оборонительных рубежей противника. Также работала авиация и артиллерия. Кроме того, в первые часы уже были первые пленные российские солдаты.

«Теперь все зависит от стойкости украинского солдата всех родов войск, задействованных в операции», - добавили в ДШВ.

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