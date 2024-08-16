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ГУР: Флот РФ в Крыму капитулировал

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  • 16.08.2024, 14:31
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ГУР: Флот РФ в Крыму капитулировал

Дрон Magura V5 поразил 18 судов врага.

За полтора года ударный морской дрон украинского производства Magura V5 поразил 18 судов Черноморского флота Российской Федерации. Детали работы беспилотника и планы по его усовершенствованию раскрыл командир спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины Group 13 с позывным «Тринадцатый» в интервью Deutsche Welle.

В сюжете говорится, что Magura V5 – это основное оружие спецподразделения Group 13. Его дальность составляет более 800 километров, скорость — 80 км/ч, а вес боевой части — 250 килограмм. По данным ГУР, из 9 из 18 пораженных дроном российских кораблей уничтожены бесповоротно.

«Фактически Черноморский флот РФ в Крыму капитулировал. Все самое современное и самое необходимое рф уже вывела из Севастополя. Он парализован этот флот. Сейчас он ест деньги из бюджета РФ, хотя свои функции выполнять не может», — отметил «Тринадцатый».

Командир спецподразделения отметил, что в ГУР не гнались за увеличением боевой части, чтобы уничтожить судна одним ударом. Вместо этого операторы атаковали большие корабли ЧФ РФ пятью и больше дронами, нанося им критические повреждения. Радиолокационным системам РФ сложно выявить Magura V5 из-за его компактного размера. Дронам Magura V5 удается подходить очень близко к врагу. Когда россияне выявляют беспилотник, в большинстве случаев для них это уже поздно.

Для борьбы с морскими беспилотниками россияне оснащают свои суда пулеметами и даже привлекают авиацию. По словам офицера ГУР, это важное достижение, потому что часть вражеской авиации занята патрулированием Черного моря, а не выполняет где-то другие боевые задания. В планах ГУР совершенствовать запас хода и автономность дрона, а также оснастить его новым вооружением. Соответствующие работы уже ведутся.

«Все что есть в вашем воображении, это можно сюда установить. Это занимает некоторое время на поиски инженерных решений, потом тестирование и испытание в реальных боевых действиях. То есть если мы видим сейчас шестиметровый борт, нам ничего не мешает сделать, если будет такая необходимость, 30-метровый борт», — подчеркнул командир Group 13.

В ГУР рассказали о работе дронов Magura V5

Напомним, морские дроны Magura V5 уничтожили пятый скоростной катер «Тунец» ВС РФ, который базировался в бухте во временно оккупированном Крыму.

Чтобы к нему добраться, устройства сначала обошли линию обороны из вертолетов, которые охотились за ними в открытом море.

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