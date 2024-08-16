закрыть
16 августа 2024, пятница, 17:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Эксклюзив на максималках: представлен Mercedes-AMG CLA45 S Edition 1

4
  • 16.08.2024, 16:30
  • 1,072
Эксклюзив на максималках: представлен Mercedes-AMG CLA45 S Edition 1

Авто выпустят всего в 25 экземплярах.

Представлен Mercedes-AMG CLA45 S Edition 1, который будет выпущен тиражом всего 25 экземпляров, так что автомобиль изначально будет представлять большую ценность для коллекционеров, а со временем его цена будет только расти, пишет ixbt.com.

Mercedes-AMG CLA45 S Edition 1 будет предлагаться по цене от 82 435 долларов. В стандартную комплектацию Edition 1 входят несколько дополнительных опций, включая аэродинамический пакет AMG. Покупатели получают большой передний сплиттер, задний спойлер и больший задний диффузор. Вы также получаете пакет AMG Night Package Plus, в который входят чёрные значки и затемнённая решётка радиатора, которая сочетается с внешней отделкой Manufaktur Mountain Grey Magno Edition 1.

Эксклюзивно в Mercedes-AMG CLA45 S Edition 1 представлены оранжевые акценты на кузове и в салоне, угловые воздухозаборники, специальные боковые зеркала и пороги. Комплект сидений AMG Performance также входит в стандартную комплектацию, но Edition 1 добавляет к ним оранжевую отделку и контрастную строчку.

Автомобиль использует 2-литровый четырёхцилиндровый двигатель AMG с турбонаддувом, форсированный до 416 л.с. и 369 Н·м крутящего момента. Он вращает все четыре колеса через восьмиступенчатую коробку передач с двойным сцеплением. По паспорту этот Mercedes разгоняется от 0 до 96 км/ч за 4 секунды.

При этом стандартный CLA45 S стоит чуть более 70 000 долларов.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип
Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин