Эксклюзив на максималках: представлен Mercedes-AMG CLA45 S Edition 1 4 16.08.2024, 16:30

1,072

Авто выпустят всего в 25 экземплярах.

Представлен Mercedes-AMG CLA45 S Edition 1, который будет выпущен тиражом всего 25 экземпляров, так что автомобиль изначально будет представлять большую ценность для коллекционеров, а со временем его цена будет только расти, пишет ixbt.com.

Mercedes-AMG CLA45 S Edition 1 будет предлагаться по цене от 82 435 долларов. В стандартную комплектацию Edition 1 входят несколько дополнительных опций, включая аэродинамический пакет AMG. Покупатели получают большой передний сплиттер, задний спойлер и больший задний диффузор. Вы также получаете пакет AMG Night Package Plus, в который входят чёрные значки и затемнённая решётка радиатора, которая сочетается с внешней отделкой Manufaktur Mountain Grey Magno Edition 1.

Эксклюзивно в Mercedes-AMG CLA45 S Edition 1 представлены оранжевые акценты на кузове и в салоне, угловые воздухозаборники, специальные боковые зеркала и пороги. Комплект сидений AMG Performance также входит в стандартную комплектацию, но Edition 1 добавляет к ним оранжевую отделку и контрастную строчку.

Автомобиль использует 2-литровый четырёхцилиндровый двигатель AMG с турбонаддувом, форсированный до 416 л.с. и 369 Н·м крутящего момента. Он вращает все четыре колеса через восьмиступенчатую коробку передач с двойным сцеплением. По паспорту этот Mercedes разгоняется от 0 до 96 км/ч за 4 секунды.

При этом стандартный CLA45 S стоит чуть более 70 000 долларов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com