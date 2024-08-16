Хорватия решила вернуть обязательный воинский призыв 1 16.08.2024, 18:02

Со следующего года.

Хорватия вводит обязательную военную службу с 1 января 2025 года, ее срок составит два месяца, заявил министр обороны страны Иван Анушич. Его слова приводит Associated Press.

По данным агентства, это решение обусловлено усилением напряженности в Европе после начала войны в Украине и гонкой вооружений на Балканском полуострове.

Министр обороны Хорватии также исключил экономию бюджетных средств в военной сфере.

По данным агентства, другие европейские страны рассматривают аналогичные меры или уже восстановили обязательную военную службу в ответ на усиление напряженности в регионе.

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