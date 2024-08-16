Лукашенко обиделся на комика Славу Комиссаренко 3 16.08.2024, 18:05

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Слава Комиссаренко

Диктатор не оценил шутки комика.

Следственный комитет Беларуси начал расследование против стендап-комика Славы Комиссаренко. Его обвиняют в клевете и оскорблении диктатора Беларуси, а также в разжигании вражды и розни.

Комиссаренко в своих выступлениях неоднократно пародировал Александра Лукашенко, шутил над ним и называл «Чык-Чырыком». В 2021 году комику запретили выступать в Беларусь. Позже он уехал и из России, объясняя это преследованием со стороны белорусского КГБ.

Помимо шуток в адрес Лукашенко, комик в своих стендап-выступлениях неоднократно затрагивал тему протестных митингов, которые шли в Беларуси после выборов президента в 2020 году.

Комиссаренко родился 27 июля 1985 года в Минске. В начале карьеры Комиссаренко работал в рекламной сфере, был копирайтером, писал сценарии для рекламных видеороликов и телешоу, статьи для печатных изданий. В 2008 году в составе дуэта «Совесть» дебютировал в проекте «Смех без правил» на ТНТ, затем стал выступать самостоятельно и в 2012-м стал постоянным резидентом проекта Stand Up на ТНТ. Сотрудничать с каналом он прекратил в 2020 году, уход он объяснял «законами телевидения» и выгоранием. Потом Комиссаренко завел свой YouTube-канал, на нем почти 1,5 млн подписчиков. Также выступает на Западе.

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