WP: ВСУ удалось продвинуться вглубь Белгородской области

WP: ВСУ удалось продвинуться вглубь Белгородской области2
- 16.08.2024, 19:23
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В регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.
В ходе наступления на территории России украинские войска вошли не только в Курскую область, но и в соседнюю Белгородскую. Там ВСУ продвинулись примерно на 10 километров, пишет The Washington Post.
Как рассказали изданию военные, они зашли в Белгородскую область в воскресенье, 11 августа. В регионе бойцы, по собственным словам, встретили сопротивление.
Район, в который вошли ВСУ, оказался заминирован и оборудован противотанковыми укреплениями — «зубами дракона». Помимо этого, на украинских военных почти сразу началась атака беспилотников, авиации и артиллерии.
Обстрелы продолжались и по мере продвижения ВСУ.
Раненым бойцам ВСУ пришлось несколько дней укрываться от обстрелов в российских окопах, пока их не забрала украинская бронетехника, отметил военный с позывным Хакер.
Россия не подтверждала наступление ВСУ в Белгородской области, но, как отмечает The Washington Post, власти ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации федерального характера.