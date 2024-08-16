ВСУ уничтожили мост через Сейм в Курской области
- 16.08.2024, 19:53
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Он является важнейшей артерией логистики в этом районе.
Украинская армия нанесла удар по мосту через реку Сейм в Глушковском районе Курской области, переправа разрушена, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
В этом муниципалитете несколько мостов через реку, в том числе в райцентре Глушково (по нему проходит дорога на Курск), селах Званное и Карыж и некоторых других.
Взорванный мост являлся важнейшей логистической артерией российских войск в этом районе. Российские «военкоры» опасаются, что его уничтожение может означать начало захвата Глушковского района.
Глушковский район граничит с Украиной с запада и с юга.