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ВСУ уничтожили мост через Сейм в Курской области

  • 16.08.2024, 19:53
  • 3,066
ВСУ уничтожили мост через Сейм в Курской области

Он является важнейшей артерией логистики в этом районе.

Украинская армия нанесла удар по мосту через реку Сейм в Глушковском районе Курской области, переправа разрушена, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

В этом муниципалитете несколько мостов через реку, в том числе в райцентре Глушково (по нему проходит дорога на Курск), селах Званное и Карыж и некоторых других.

Взорванный мост являлся важнейшей логистической артерией российских войск в этом районе. Российские «военкоры» опасаются, что его уничтожение может означать начало захвата Глушковского района.

Глушковский район граничит с Украиной с запада и с юга.

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