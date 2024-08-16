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В Белгородской области закрыли для въезда пять населенных пунктов

  • 16.08.2024, 20:37
  • 2,464
В Белгородской области закрыли для въезда пять населенных пунктов

Готовятся к продвижению ВСУ?

С 19 августа села Новостроевка-Вторая и Новопетровка, а также поселки Совхозный, Доброполье и Казачок в Белгородской области будут закрыты для въезда, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

«В пяти населенных пунктов области закрываем въезд, отселяем жителей и помогаем вывезти имущество», — написал он в телеграм-канале.

Села Новостроевка-Вторая и поселки Совхозный, Доброполье и Казачок расположены в Грайворонском округе, Новопетровка — в Валуйском округе.

В Краснояружском районе будет временно закрыт въезд в село Колотиловка, сообщил Гладков.

Начиная с середины июля белгородские власти ограничивали въезд в 15 населенных пунктов в Грайворонском и Шебекинском городских округах, а также в Белгородском, Борисовском и Краснояружском районе. На этой неделе Краснояружский район решили закрыть на въезд полностью.

Как сообщал Charter97.org, ВСУ удалось продвинуться вглубь Белгородской области.

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