СМИ: 2500 военных РФ попадают в «котел» в Курской области 4 17.08.2024, 8:06

15,862

Осталось подорвать два моста.

Российская группировка войск численностью 2500 военных может оказаться в «котле» в Курской области, если срочно не отойдет за реку Сейм, сообщает dialog.ua.

Об этом также пишут Z-каналы и добавляют, что приказа на отход за указанную реку не поступало.

«На юге - граница с Украиной, на севере - речка Сейм. Мост в Глушково подорван. Еще два моста под вопросом», - описывают они сложившуюся ситуацию.

Они ссылаются на источники из штаба группировки войск «Север», которые сообщили, что в случае подрыва этих двух мостов российские военные попадут в «котел».

«Сейчас необходимо срочно принимать решение на откат наших войск за речку Сейм. Решение не принимается», - отмечают Z-пропагандисты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com