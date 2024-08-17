закрыть
17 августа 2024, суббота, 9:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: 2500 военных РФ попадают в «котел» в Курской области

4
  • 17.08.2024, 8:06
  • 15,862
СМИ: 2500 военных РФ попадают в «котел» в Курской области

Осталось подорвать два моста.

Российская группировка войск численностью 2500 военных может оказаться в «котле» в Курской области, если срочно не отойдет за реку Сейм, сообщает dialog.ua.

Об этом также пишут Z-каналы и добавляют, что приказа на отход за указанную реку не поступало.

«На юге - граница с Украиной, на севере - речка Сейм. Мост в Глушково подорван. Еще два моста под вопросом», - описывают они сложившуюся ситуацию.

Они ссылаются на источники из штаба группировки войск «Север», которые сообщили, что в случае подрыва этих двух мостов российские военные попадут в «котел».

«Сейчас необходимо срочно принимать решение на откат наших войск за речку Сейм. Решение не принимается», - отмечают Z-пропагандисты.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип
Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин