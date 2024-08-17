СМИ: 2500 военных РФ попадают в «котел» в Курской области

СМИ: 2500 военных РФ попадают в «котел» в Курской области4
- 17.08.2024, 8:06
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Осталось подорвать два моста.
Российская группировка войск численностью 2500 военных может оказаться в «котле» в Курской области, если срочно не отойдет за реку Сейм, сообщает dialog.ua.
Об этом также пишут Z-каналы и добавляют, что приказа на отход за указанную реку не поступало.
«На юге - граница с Украиной, на севере - речка Сейм. Мост в Глушково подорван. Еще два моста под вопросом», - описывают они сложившуюся ситуацию.
Они ссылаются на источники из штаба группировки войск «Север», которые сообщили, что в случае подрыва этих двух мостов российские военные попадут в «котел».
«Сейчас необходимо срочно принимать решение на откат наших войск за речку Сейм. Решение не принимается», - отмечают Z-пропагандисты.