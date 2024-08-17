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В Белгородской области закрывают еще шесть населенных пунктов в связи с наступлением ВСУ

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  • 17.08.2024, 9:02
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В Белгородской области закрывают еще шесть населенных пунктов в связи с наступлением ВСУ

Пропускать будут только взрослых мужчин по жесткому регламенту.

Власти Белгородской области приняли решение закрыть с 19 августа въезд в шесть населенных пунктов региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Ограничения затронут село Новостроевка Вторая и поселки Совхозный, Доброполье и Казачок в Грайворонском округе, а также село Новопетровка в Валуйском округе. Въезд в село Колотиловка Краснояружского района будет закрыт временно, отметил губернатор.

Также Гладков предложил жителям города Шебекино, сел Ясные Зори, Устинка, Лозовое, Пороз, Дроновка, Вязовое, Репяховка, Графовка, Мокрая Орловка и хутора Церковный, которые не желают оставаться в своих домах в связи с боевыми действиями, переехать в пункты временного размещения, или получить от властей «частичную компенсацию» за аренду жилья: 20 тыс. руб. в месяц для обычной семьи и 40 тыс. руб. в месяц — для многодетной семьи.

В середине июля оперативный штаб Белгородской области принял решение ввести ограничения на въезд в 14 населенных пунктов региона, расположенных в непосредственной близости от границы России с Украиной. Как объяснил Гладков, на такие меры властям пришлось пойти в связи с «крайне сложной оперативной ситуацией». «Пропускать будем только взрослых мужчин по жесткому регламенту: в бронированном автомобиле с РЭБом, в средствах индивидуальной защиты — бронежилете и каске — и в сопровождении военных и представителей муниципалитетов, в том числе самообороны», — написал тогда губернатор в телеграм-канале.

Решение о закрытии еще шести населенных пунктов белгородское руководство приняло на фоне наступления ВСУ в Курской области, начавшегося 6 августа. По состоянию на 15 августа украинской армии удалось взять под свой контроль 1150 кв. км территорий региона и 82 н. п.

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