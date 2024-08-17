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Немецкая полиция рассказала, сколько нелегальных мигрантов прибыло по «белорусскому маршруту»

  • 17.08.2024, 9:13
  • 2,584
Немецкая полиция рассказала, сколько нелегальных мигрантов прибыло по «белорусскому маршруту»

Немецкие депутаты запросили отчет у правительства.

3117 несанкционированных въездов по так называемому «белорусскому маршруту» зафиксировала федеральная полиция Германии в 2024 году, говорится в ответе федерального правительства на запрос парламентской группы «Альтернатива для Германии», пишет zerkalo.io.

Согласно ответу, в первом полугодии 2024 года тремя наиболее распространенными национальностями среди нелегальных мигрантов были афганцы — 1140 случаев, сирийцы — 725 случаев и сомалийцы — 243 случая.

Немецких депутатов интересовало, как изменялось количество нелегальных въездов в Германию через так называемый «белорусский маршрут» с июля 2021 года ежемесячно и ежегодно до конца июня 2024 года.

В ответе отмечается, что федеральная полиция начала учет по данному маршруту с мая 2021 года, но качественно проверенные статистические данные есть лишь с 2022 года.

Топ-10 национальностей нелегальных мигрантов выглядит так.

В 2024 году:

Афганская — 1140,

Сирийская — 725,

Сомалийская — 243,

Индийская — 175,

Иранская — 139,

Йеменская — 135,

Эритрейская — 105,

Пакистанская — 87,

Египетская — 74,

Эфиопская — 56.

В 2023 году:

Афганская — 3725,

Сирийская — 3382,

Индийская — 973,

Йеменская — 757,

Иранская — 635,

Египетская — 597,

Сомалийская — 455,

Иракская — 266,

Эфиопская — 183,

Суданская — 156.

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