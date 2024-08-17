Немецкая полиция рассказала, сколько нелегальных мигрантов прибыло по «белорусскому маршруту»
- 17.08.2024, 9:13
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Немецкие депутаты запросили отчет у правительства.
3117 несанкционированных въездов по так называемому «белорусскому маршруту» зафиксировала федеральная полиция Германии в 2024 году, говорится в ответе федерального правительства на запрос парламентской группы «Альтернатива для Германии», пишет zerkalo.io.
Согласно ответу, в первом полугодии 2024 года тремя наиболее распространенными национальностями среди нелегальных мигрантов были афганцы — 1140 случаев, сирийцы — 725 случаев и сомалийцы — 243 случая.
Немецких депутатов интересовало, как изменялось количество нелегальных въездов в Германию через так называемый «белорусский маршрут» с июля 2021 года ежемесячно и ежегодно до конца июня 2024 года.
В ответе отмечается, что федеральная полиция начала учет по данному маршруту с мая 2021 года, но качественно проверенные статистические данные есть лишь с 2022 года.
Топ-10 национальностей нелегальных мигрантов выглядит так.
В 2024 году:
Афганская — 1140,
Сирийская — 725,
Сомалийская — 243,
Индийская — 175,
Иранская — 139,
Йеменская — 135,
Эритрейская — 105,
Пакистанская — 87,
Египетская — 74,
Эфиопская — 56.
В 2023 году:
Афганская — 3725,
Сирийская — 3382,
Индийская — 973,
Йеменская — 757,
Иранская — 635,
Египетская — 597,
Сомалийская — 455,
Иракская — 266,
Эфиопская — 183,
Суданская — 156.