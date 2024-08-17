В Китае загорелся авианосец «Минск»9
- 17.08.2024, 10:36
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Стало известно, как он там оказался.
В пятницу 16 августа произошел пожар на списанном авианосце «Минск», который стоял на якоре в порту Наньтун в китайской провинции Цзянсу на протяжении 8 лет. Об этом сообщили китайские издания Epoch Times и ifeng.com со ссылкой на местную пожарную службу.
Пожарные сообщили, что списанный авианосец загорелся во время работ по его демонтажу и реконструкции. Хотя пожарная служба Наньтуна не указала название авианосца, единственными «списанными авианосцами» в Китае являются «Киев» в Тяньцзине и «Минск» в Наньтуне, отмечает Ifeng.com.
— Сейчас около 9 вечера, и этот авианосец горит уже 5 часов, — передает издание Epoch Times слова одного из очевидцев, снимавших видео. — Повсюду машины пожарной службы, но пожарным не удается подняться на борт. Весь верхний палубный комплекс уже сгорел, корабельная надстройка обрушилась, всё в ужасном состоянии.
江蘇省南通市消防救援支隊官方微博發布公告稱，2024年8月16日16時許，蘇錫通園區長江邊一廢舊航母在拆除改造時發生火災。#江蘇省南通市 #火災 #大紀元爆料 pic.twitter.com/bOaRB6TkJ6— 大紀元爆料平台 (@china_epoch) August 16, 2024
По сообщению пожарной службы, пострадавших нет, причина происшествия выясняется.
Тяжелый авианесущий крейсер «Минск» вступил в строй в 1978 году, он был включен в состав Тихоокеанского флота ВМФ СССР. На крейсере базировались 18 вертолетов Ка-25 и 16 самолетов вертикального взлета и посадки Як-38.
В 1993 году было принято решение о разоружении корабля, его исключении из состава ВМФ России. В 1995 году крейсер выставили на торги, его купила южнокорейская компания Young Distribution Corp. за 4,5 млн долларов.
В 2006 году его купила китайская компания CITIC Shenzhen. Она сделала крейсер центральным экспонатом тематического парка развлечений Minsk World. Парк закрылся в 2016 году из-за снижения числа посетителей решения местного правительства вернуть себе землю в этом районе.