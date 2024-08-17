ВСУ берут в кольцо важный населенный пункт в Курской области 1 17.08.2024, 11:31

2,118

Войска РФ в логистическом узле скоро окажутся в «котле».

Силы обороны Украины проводят перспективные маневры на северном фланге Курского направления. Берется в окружение важный логистический узел России на данном участке — село Коренево. Внимание на это обратил внимание журналист, военный обозреватель Майкл Наки.

Он опубликовал карту боевых действий в Курской области. Согласно ей, ВСУ с востока и юга берут Коренево в окружение. С запада населенный пункт отрезан рекой Сейм. Фактически там сейчас остался узкий коридор около 5 км на севере, через который может попытаться выйти группировка ВС РФ. В ином случае ей грозит «котел».

Большие проблемы у российской армии также с Глушковским районом на том же северном фланге. 16 августа ВСУ уничтожили мост через реку Сейм в селе Глушково. Также был поврежден еще один мост чуть выше у села Званное. На сегодня у ВС РФ остался всего один неповрежденный действующий мост, через который можно снабжать свою группировку на левобережье Сейма. Если он будет разбит, значительные силы российской армии могут оказаться в ловушке.

«В ближайшее время эта зона может стать частью зоной контроля ВСУ в Курской области», — рассказал Наки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com