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Рота срочников РФ сдалась в плен ВСУ, спасаясь от «кадыровцев»

  • 17.08.2024, 13:59
  • 2,892
Рота срочников РФ сдалась в плен ВСУ, спасаясь от «кадыровцев»

Около 100 российских военных попали под огонь заградотряда.

Для солдат срочной службы РФ в Курской области украинский плен оказался предпочтительнее, чем «кадыровцы».

Около 100 военных сдались ВСУ, спасаясь от огня заградотряда.

Об этом сообщило издание Sky News.

На этой неделе солдаты 488-го мотострелкового полка ВС РФ попытались сбежать вглубь Курской области, столкнувшись с наступающими силами ВСУ.

Однако в момент бегства их накрыли огнем «кадыровцы», которые, вероятно, выполняли роль заградительных отрядов. Спасая свои жизни, срочники вернулись назад, где сдались в плен украинским военным.

«Сдалась в плен целая рота молодых призывников, все мальчишки 18 и 19 лет», — говорится в статье.

Отметим, что в ходе своего большого наступления в Курской области, которое началось 6 августа, Силы обороны Украины взяли в плен большое количество российских военных, в том числе срочников. Речь идет о сотнях военнослужащих ВС РФ. Впервые с начала полномасштабной войны Москва инициировала переговоры с Киевом по поводу обмена военнопленными.

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