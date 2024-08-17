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Белорусская армия получила новую партию самолетов-истребителей

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  • 17.08.2024, 19:33
  • 5,176
Белорусская армия получила новую партию самолетов-истребителей

Речь идет о Су-30СМ.

На одном из каналов в TikTok о Вооруженных силах Беларуси засветилось видео с полетом белорусского истребителя Су-30CM с бортовым номером «06». На хвосте самолета четко различим официальный флаг Беларуси, заметил телеграм-канал «ОтВинта. Авиация Беларуси». Из этого делается вывод, что ВС РБ могли получить от России новую партию самолетов.

Автор канала обращает внимание, что первая поставленная в ВВС Беларуси партия из четырех Су-30СМ носит бортовые номера с «01» по «04», а никаких официальных заявлений о пополнении парка истребительной авиации в последнее время не было.

Сколько новых самолетов могла получить в последнее время Беларусь, пока неизвестно, но бортовой номер «06» указывает на то, что как минимум должен быть и истребитель с бортовым «05».

Последний анонс о новых поставках в Беларусь Су-30СМ был от министра обороны Виктора Хренина в феврале этого года. Похоже, что на кадрах как раз один из них.

Отметим, что Су-30 — российский двухместный многоцелевой истребитель четвёртого поколения, который предназначен для уничтожения воздушных целей днём и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях. Самолёт разработан «ОКБ Сухого» и выпускается на Иркутском авиационном заводе в РФ.

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