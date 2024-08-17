Скорость, секретность и РЭБ: WSJ раскрыл тактику успеха ВСУ в Курской области 17.08.2024, 20:55

Украинцы до последнего держали в секрете операцию по наступлению.

Успешное вторжение ВСУ в Курскую область обеспечили три фактора - секретность, скорость и применение РЭБ, пишет The Wall Street Journal (перевод - «Униан»).

Как пишет издание, подготовка к операции началась в начале этого лета, когда Украина атаковала беспилотниками инфраструктуру в Курске, от электросети до складов боеприпасов и топлива и оборудования для наблюдения. Кроме того, проводились рейды через границу, для поиска слабы мест в российской обороне и разведки. За две недели до начала операции украинские беспилотники уничтожили российские системы наблюдения на пограничном посту на дороге в Курск.

Украина готовилась к атаке, выводя солдат и технику из бригад по всей стране, и передислоцируя их в леса и села вблизи границы. При этом план был окутан такой секретностью, что многие из тех, кто должен был принять участие, не знали о своей миссии, пока она почти не началась, пишет WSJ.

Успешное применение РЭБ

Когда украинские штурмовые силы прорвались через границу рано утром, несколько российских подразделений обнаружили, что их беспилотники и системы связи не работают.

Как рассказывает издание, украинские подразделения радиоэлектронной борьбы вошли на российскую территорию перед основными механизированными штурмовыми силами, чтобы заглушить российское оборудование и помешать российским войскам определить украинские позиции или перехватить их сообщения. Это необычное раннее развертывание создало "защитный пузырь" вокруг наступающих украинских штурмовых сил, пишет WSJ.

Стремительное наступление

Кроме того, если в восточной и южной Украине западное оборудование оказалось малопригодным на поле боя, из-за плотных минных полей и атак беспилотников, то в Курской области штурмовые бригады, оснащенные американскими бронемашинами Stryker и немецкими Marder, мчались по российским дорогам, не встречая большого сопротивления. За несколько часов они продвинулись на многие мили вглубь российской территории. А за ними следовали другие бригады на танках и боевых машинах пехоты, зачищая территорию и захватывая пленных.

Москва применила военные самолеты и вертолеты, чтобы попытаться замедлить украинское наступление, Но украинцы выдвинули вперед системы ПВО, чтобы сдержать российские самолеты, и использовали взрывной беспилотник, чтобы сбить ударный вертолет, пишет WSJ.

Сейчас Украина пытается отрезать больше российских городов и затруднить российским подкреплениям доступ к линии фронта, нанося удары по железнодорожным узлам и мостам.

При этом за девять дней вторжения Украина, по подсчетам аналитиков, потеряла десятки единиц бронетехники. Человеческие потери неясны, но военный из 44-й бригады сказал, что они были намного ниже, чем в прошлогоднем контрнаступлении, в котором он принимал участие.

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