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ВСУ уничтожили еще один мост в Курской области

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  • 18.08.2024, 10:59
  • 5,658
ВСУ уничтожили еще один мост в Курской области

У российских военных остается все меньше шансов избежать «котла».

Российские Telegram-каналы заявляют, что украинские войска уничтожили мост через реку Сейм возле села Зване в Курской области.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

На этот раз россияне не делают заявлений по поводу того, чем именно был уничтожен мост. Однако на опубликованном фото виднеется огромная дыра среди моста. Вероятно, он больше не пригоден для пересечения тяжелым транспортом.

Из этого следует, что в Глушковском районе остался единственный мост в селе Кариж. Таким образом, у российских военных, которые могли остаться в районе, почти не осталось путей поставки вооружения и провизии.

Россияне заявили, что ВСУ уничтожили еще один мост в Курской области

В пятницу, 16 августа, россияне заявили, что Вооруженные силы Украины во время операции в Курской области уничтожили мост через реку Сейм возле села Глушково. Этот мост являлся важнейшей артерией логистики в этом районе.

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