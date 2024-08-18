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ВСУ начали продвигаться в Курской области на новом участке фронта

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  • 18.08.2024, 14:37
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ВСУ начали продвигаться в Курской области на новом участке фронта

Украинская армия наступает с западной стороны «отрезаемого» участка Глушковского района.

На фоне уничтожения двух из трех мостов, соединяющих юг Глушковского района с Курской областью, ВСУ начали продвижение в этом районе с запада, пишет dialog.ua.

Российские СМИ подтверждают, что украинские силы к утру воскресенья фактически уничтожили второй из трех мостов через реку Сейм, соединяющих южную часть Глушковского района с остальной частью Курской области.

Судя по фото, по уцелевшей части моста все еще проезжают легковые автомобили. Однако в центре сооружения образовалась дыра в несколько метров.

Военный аналитик Ян Матвеев считает, что де-факто мост уже уничтожен, так как по нему уже вряд ли сумеет пройти тяжелая техника.

О том, что мост невозможно использовать, написал и российский военный блогер Юрий Подоляка. По его данным, снабжение российской армии переведено на понтонные переправы.

Как уточняет «Агентство», одновременно ВСУ начали продвижение с целью занять юг Глушковского района, который российским силам будет теперь тяжело полноценно снабжать боеприпасами и продовольствием.

В результате на реке Сейм уничтожены уже два из трех мостов, соединяющих южную часть Глушковского района с остальной частью.

Кроме них, немного восточнее поселка Глушково российская армия еще к пятнице успела навести понтонную переправу, писал OSINT-аналитик с ником Moklasen в X и замдиректора российской программы Фонда защиты демократии Джон Харди. В каком состоянии она сейчас, не известно.

Вместе с тем украинская армия начала движение через границу с западной стороны «отрезаемого» участка Глушковского района.

По данным украинского OSINT-проекта DeepState, в серой зоне здесь оказалось уже 16 кв км, в том числе село Отруба.

Однако близкий к Минобороны России Телеграм-канал «Рыбарь» в сводке за субботу писал, что пока нет подтверждений, что ВСУ заняли Отрубу.

Кроме того, по данным блога, продолжается обстрел Теткино, расположенного в трех км от Отрубы, также у самой границы. В основной части зоны боевых действий в Курской области существенных изменений за сутки не произошло, бои идут, наносятся удары с воздуха по всей линии фронта, свидетельствуют данные сводок «Минобороны», «Рыбаря», DeepState и данные о пожарах NASA.

Украинская армия пытается расширить зону боевых действий на уже четвертый район Курской области - Глушковский. Разрушая в этом районе мосты, ВСУ отрезают часть района от остальной российской территории.

ВСУ де-факто повторяют маневр, с помощью которого в 2022 году сумели вернуть Херсон. Если маневр будет успешным, то зона боевых действий в Курской области расширится в 1,5 раза.

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