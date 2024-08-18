Украина уничтожила ключевые мосты в Курской области: что это значит 5 18.08.2024, 16:31

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Операция ВСУ застала Кремль врасплох.

Украина разрушила ключевой мост в Курской области России и нанесла удар по второму, который расположен неподалеку, нарушив российские маршруты снабжения и, возможно, сигнализируя о том, что ее войска планируют окопаться и остаться в регионе.

Как пишет Associated Press, российские прокремлевские военные блогеры признали, что разрушение первого моста, который пересекал реку Сейм возле города Глушково, будет препятствовать поставке грузов российским войскам, которые отражают вторжение Украины. Впрочем, Москва все еще может использовать понтоны и меньшие мосты в области. Командующий Воздушных сил Украины подполковник Николай Олещук в пятницу опубликовал видео удара украинской авиации, который разрушил мост.

Кроме того, по словам Олещука и губернатора российского региона Алексея Смирнова, менее чем через два дня украинские войска ударили по второму мосту в России.

По состоянию на утро воскресенья официальных сообщений о том, где именно произошло второе нападение на мост, не было. Российские Telegram-каналы заявили о разрушении второго моста через Сейм в селе Званном.

Как сообщает российский проект Mash, в результате атак остался только один неповрежденный мост. Украинские удары еще больше осложнят попытки Москвы пополнить свои силы в Курске и эвакуировать мирных жителей.

Глушково расположено примерно в 12 километрах к северу от украинской границы и примерно в 16 километрах к северо-западу от основной зоны боевых действий в Курской области. Званное расположено еще в 8 километрах к северо-востоку.

Киев умалчивал о запланированных масштабах и целях своего молниеносного нападения на Россию. Операция застала Кремль врасплох, а десятки сел и сотни пленных попали в украинские руки.

Украинцы врезались вглубь Курской области в нескольких направлениях, не встречая сопротивления, сея хаос и панику. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский заявил на прошлой неделе, что его силы продвинулись на 1000 квадратных километров Курской области.

«Но удары по мостам, очевидно направленные на то, чтобы остановить российское контрнаступление в Курске, могут означать, что Киев намерен искать плацдарм в регионе - или по крайней мере это сигнал Москве, что он планирует это сделать», - пишет издание.

Аналитики говорят, что хотя Украина могла бы попытаться закрепить свои успехи в России, это был бы рискованный маневр, учитывая ограниченные ресурсы Киева, поскольку линии снабжения, простирающиеся вглубь Курска, были бы уязвимыми для российских ударов.

Вторжение уже повысило моральный дух Украины, подорванный неудачным контрнаступлением прошлым летом и месяцами укрепления российских достижений на восточном Донбассе, и доказало ее способность перехватывать инициативу.

Это напоминало молниеносную операцию Украины с сентября 2022 года под руководством Сырского, в ходе которой ее силы вернули контроль над северо-восточной Харьковской областью, воспользовавшись недостатком российской живой силы и отсутствием полевых укреплений.

Президент Украины Владимир Зеленский поздно вечером в субботу призвал союзников Киева снять оставшиеся ограничения на использование западного оружия для ударов по целям, расположенным глубже в России, включая Курск, заявив, что его войска могут лишить Москву «любой способности наступать и наносить разрушения», если им будет достаточно возможностей дальнего действия.

«Крайне важно, чтобы наши партнеры устранили барьеры, которые мешают нам ослабить позиции России способом, которого требует эта война... Отвага наших воинов и стойкость наших боевых бригад компенсируют отсутствие существенных решений со стороны наших партнеров», - отметил Зеленский в X.

Министерство иностранных дел России и прокремлевские блогеры утверждают, что американские пусковые установки HIMARS были использованы для разрушения мостов на Сейме. Эти заявления невозможно было проверить независимо.

Лидеры Украины неоднократно обращались за разрешением на дальние удары по российским авиабазам и другой инфраструктуре, которая используется для поражения украинских энергетических объектов и других гражданских объектов, в том числе с помощью модернизированных планирующих бомб, которые в последнее время опустошили восток страны.

Москва также осуществила атаки на Киев баллистическими ракетами в третий раз в этом месяце утром воскресенья. Около семи утра состоялась следующая попытка попасть по Киеву крылатыми ракетами. Украинская ПВО уничтожила все цели, которые были обстреляны во время обеих атак на город в воскресенье утром.

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