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Украина развенчала фейк российской пропаганды из Курской области

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  • 18.08.2024, 21:38
  • 6,248
Украина развенчала фейк российской пропаганды из Курской области

Роль нового «распятого мальчика» сыграл 74-летний украинец.

Центр противодействия дезинформации опроверг снятый роспропагандой сюжет о якобы издевательствах «украинских военных» над 74-летним дедом в Курской области России, пишет New Voice.

Российское пропагандистское видео, в частности, опубликовал 15 августа Telegram-канал Mash, его растиражировали российские СМИ.

На этом видео видно пожилого мужчину и мужчину в камуфляже, без опознавательных знаков и в странной каске - все это российские пропандисты называют «формой солдат-нацистов». Голос за кадром оскорбляет пенсионера на немецком с заметным русским акцентом. Mash утверждает, что 6 августа дед якобы исчез, а опубликованное им видео якобы было снято 11 августа и с тех пор пропавший не выходил на связь. Пенсионера Mash называет Александр Гусаров.

17 августа Центр противодействия дезинформации сообщил, что мужчина с видео нашелся. Он жив, нормально себя чувствует и является гражданином Украины.

На видео, опубликованном ЦПД, мужчина говорит, что его зовут Александр, называет число — 17 августа, рассказывает, что у него все нормально, его не обижали и не задерживали, и он не имеет травм. Также мужчина показывает на камеру свой паспорт гражданина Украины, видно, что его на самом деле зовут Александр Грогорьев и он родился в августе 1950 года.

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