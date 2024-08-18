ВСУ уничтожили 10 единиц российской техники под Торецком 18.08.2024, 22:45

архивное фото

Нападение россиян провалилось.

Утром в воскресенье, 18 августа, армия страны-агрессора России осуществила массированную атаку в районе населенных пунктов Пивничное и Зализное Донецкой области, но ВСУ не допустили потерь позиций.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что россияне при поддержке бронегруппы из 12 единиц техники пытались прорвать позиции Сил обороны Украины и продвинуться в сторону Торецка.

Украинские военные отбили российскую атаку и не допустили потерь позиций. Во время боя ВСУ уничтожили 10 единиц вражеской техники и обезвредили 68 оккупантов, из них — 41 безвозвратно.

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