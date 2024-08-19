Ученые-любители нашли в космосе странный объект, летающий на невероятной скорости 5 19.08.2024, 10:00

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Его происхождение пока не удалось выяснить.

Загадочный объект CWISE J1249 передвигается в космосе с необычайной скоростью. Его происхождение пока не удалось выяснить — это может быть коричневый карлик, или же что-то совсем другое, пишет New Voice.

Особый объект удалось найти Тому Бикле, Мартину Кабатнику и Остину Ротермиху. Все трое были участниками Backyard Worlds: Planet 9, онлайн-проекта, в котором волонтеры просматривают изображения, сделанные недавно выведенным из эксплуатации аппаратом NASA Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE), чтобы идентифицировать объекты на границе Солнечной системы, как коричневые карлики (газовые шары, которые слишком велики, чтобы быть планетами, но слишком малы, чтобы быть звездами), звезды с малой массой и даже гипотетическая девятая планета, вращающаяся вокруг Солнца.

Фотографии, присланные любителями, были обработаны инфракрасными камерами WISE, которые сканируют длины волны света, невидимые для человеческого глаза. Волонтеры проанализировали серию фотографий одних и тех же объектов, сделанных с интервалом примерно в пять лет, что позволило им отфильтровать звезды, которые слишком далеки, чтобы вызывать интерес, а также потенциальные сбои в работе инструментов WISE. В одной из таких серий команда заметила движущийся объект.

«Я не могу описать уровень волнения. Когда я впервые увидел, как быстро он движется, я был убежден, что об этом, видимо, уже сообщили», — говорит Кабатник в статье, опубликованной NASA.

О своих открытиях аматоры сообщили через портал Backyard Worlds. Команда ученых из NASA, Калифорнийского университета в Сан-Диего и нескольких других университетов взялась изучать данные. Ученые подтвердили открытие, посмотрев на объект через телескоп Echlette Spectrometer Near-Infrared. Он получил название CWISE J1249.

В статье, принятой для публикации в Astrophysical Journal Letters, они написали, что пока неясно, чем на самом деле является CWISE J1249. Судя по его характеристикам, это либо маленькая звезда, либо коричневый карлик. Что бы это ни было, оно движется с уникальной траекторией и скоростью примерно 1,6 миллиона километров в час. Это настолько быстро, что, кажется, объект в конце концов освободится от гравитации Млечного Пути и вылетит в межгалактическое пространство.

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