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В баскетболе впервые реализовали 4-очковый бросок

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  • 19.08.2024, 11:32
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В баскетболе впервые реализовали 4-очковый бросок

Четыре очка начисляются за бросок с расстояния в 8,23 метров от кольца.

Американский баскетболист Крис Банчеро стал автором первого в истории точного четырехочкового броска. Это событие произошло в матче Кубка губернатора Филиппинской ассоциации (PBA), которая первой в мире из всех лиг 5х5 ввела в своих соревнованиях подобное правило, пишет obozrevatel.com.

Четыре очка начисляются за бросок с расстояния в 27 футов (8,23 метров) от кольца. Банчеро, который защищает цвета «Мералко Болтс» на позиции атакующего защитника, во время затяжной атаки своей команды в поединке против «Магнолии Хотшотс» получил пас от партнера и отправил его точно в корзину. Баскетболист тут же показал на пальцах, сколько очков ему должны засчитать судьи.

Команда Банчеро одержала домашнюю победу 99:94, а сам американский защитник набрал 14 пунктов, став вторым по результативности игроком в своей команде.

Отметим, что эксперты абсолютно уверены в том, что правило четырехочкового броска не будет иметь распространения и не получит популярности. В то же время на Филиппинах ожидают, что нововведение повлияет на тактику команд.

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