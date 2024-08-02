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Азербайджан выталкивает «Газпром» из Европы

  • 2.08.2024, 13:16
Азербайджан выталкивает «Газпром» из Европы

Седьмая европейская страна начала закупать азербайджанский газ вместо российского.

Азербайджан продолжает наращивать поставки газа в Европу, заменяя Россию на рынке, который Кремль почти безраздельно контролировал последние полвека, пишет «Немецкая волна».

С 1 августа азербайджанский газ с гигантского месторождения Шахдениз в Каспийском море начал поступать в Словению, сообщила государственная нефтегазовая корпорация Азербайджана SOCAR.

«Поставки осуществляются в соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным 17 июля текущего года между SOCAR и крупнейшей на рынке природного газа Словении компанией Geoplin, по расширению сотрудничества в области газоснабжения».

Словения, которая до начала войны в Украине обеспечивала за счет «Газпрома» около 40% потребления газа, стала шестой европейской страной, которая подключилась к импорту из Азербайджана.

Ранее газ у SOCAR начали закупать Италия, Греция, Болгария, Румыния, Венгрия и Сербия. Кроме того, азербайджанский газ качается в Грузию и Турцию, которая, впрочем, остается вторым крупнейшим клиентом «Газпрома» после Китая.

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