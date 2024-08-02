Украинский FPV-дрон разорвал на куски российский танк с «сараем» на броне

Украинский FPV-дрон разорвал на куски российский танк с «сараем» на броне2
- 2.08.2024, 14:28
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Конструкция не помогла.
Военнослужащие 46-й отдельной аэромобильной бригады (ОАэМБр) Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины эффектно уничтожили танк-сарай Вооруженных сил Российской Федерации с помощью FPV-дрона.
Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале подразделения.
На видео украинский дрон-камикадзе летит навстречу движущемуся российскому танку.
Броню танка оккупанты обшили листами металла для защиты от БпЛА, однако это им не помогло – беспилотник нанес точный удар по бронетехнике, вызвав мощную детонацию, части боевой машины разлетелись в разные стороны.
«Во-первых, это красиво», — прокомментировали видео в 46-й ОАэМБр ДШВ ВСУ.