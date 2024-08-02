Украинский FPV-дрон разорвал на куски российский танк с «сараем» на броне 2 2.08.2024, 14:28

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Конструкция не помогла.

Военнослужащие 46-й отдельной аэромобильной бригады (ОАэМБр) Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины эффектно уничтожили танк-сарай Вооруженных сил Российской Федерации с помощью FPV-дрона.

Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале подразделения.

На видео украинский дрон-камикадзе летит навстречу движущемуся российскому танку.

Броню танка оккупанты обшили листами металла для защиты от БпЛА, однако это им не помогло – беспилотник нанес точный удар по бронетехнике, вызвав мощную детонацию, части боевой машины разлетелись в разные стороны.

«Во-первых, это красиво», — прокомментировали видео в 46-й ОАэМБр ДШВ ВСУ.

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