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Bloomberg: Бурение нефтяных скважин в России сократилось

  • 2.08.2024, 18:37
Bloomberg: Бурение нефтяных скважин в России сократилось

Подробности.

Российские нефтяные компании снизили темпы бурения по сравнению с прошлогодним рекордом на фоне усиления сокращения добычи в рамках соглашения ОПЕК+ в целях стабилизации мирового рынка нефти, согласно отраслевым данным, опубликованным Bloomberg. Всего установки в России пробурили 14,37 тыс. км эксплуатационных скважин с января по июнь. Это на 2,5% меньше, чем за аналогичный период год назад.

Россия реализует два пакета мер по сокращению добычи ОПЕК+, которые группа считает добровольными, поскольку в них участвуют не все члены альянса. О первом сокращении добычи на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) было объявлено в начале 2023 года. За ним последовало сокращение на 471 тыс. б/с в период с июня по сентябрь 2024 года.

Bloomberg пишет, что уровень добычи в России ожидается на уровне 8,978 млн б/с до октября, когда страна начнет постепенно отменять ограничения в соответствии со сделкой ОПЕК+.

Согласно последнему ежемесячному отчету ОПЕК, основанному на вторичных источниках, в июне добыча нефти в России составила 9,139 млн б/с. Москва планирует провести дополнительные сокращения в октябре и ноябре 2024 года, а затем в период с марта по сентябрь 2025 года — совокупно за период компенсационная «недодобыча» России составит почти 15 млн барр. нефти, пишет Bloomberg.

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