Еще у одного самолета российской авиакомпании отказал двигатель во время рейса 3 2.08.2024, 19:04

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На борту находились 145 пассажиров.

Пассажирский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Антальи в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателя. Инцидент произошел 1 августа, пишет «Авиаторщина». Неисправность обнаружилась через четыре минуты после взлета, когда самолет со 145 пассажирами на борту был на высоте 2600 метров.

«Произошло падение оборотов левого двигателя с последующим восстановлением. Спустя 15 секунд движок самопроизвольно выключился, а на дисплее у пилотов высветилась индикация ENG1 FAIL (отказ первого двигателя)», — говорится в сообщении.

Экипаж доложил о ситуации диспетчерам и принял решение вернуться в аэропорт вылета в Анталье, где совершил посадку через 40 минут. При этом пилоты не стали выполнять повторный запуск двигателя и приземлились на одном работающем агрегате с превышением посадочной массы на пять тонн.

Во время последующего осмотра повреждений и течи обнаружено не было. Воздушное судно отстранили от полетов, на данный момент оно все еще находится в Турции. Пассажиров, которые не смогли улететь домой, «Аэрофлот» сначала отправил в Москву на двух других бортах, без привлечения резервного самолета, а затем для них был организован дополнительный рейс в Петербург, который приземлился в Пулково рано утром 2 августа.

До этого 12 июля разбился российский самолет Sukhoi Superjet 100, принадлежащий «Газпром-Авиа». Он упал возле деревни Апраксино в Коломенском районе во время тестового полета после планового ремонта. Все три члена экипажа погибли. В качестве возможных причин крушения назывались отказ двигателя и неправильная установка датчиков угла атаки.

На следующий день еще один Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в Минеральных Водах из-за отказа генератора. Борт авиакомпании «Азимут» летел из Нижневартовска.

Число происшествий с самолетами российских перевозчиков резко выросло после введения санкций за войну в Украине, когда Запад отрезал РФ от поставок запчастей и технического обслуживания воздушных судов. По данным Росавиации, всего за 2023 год в стране произошли почти 700 авиаинцидентов, из которых более половины были связаны с отказом техники, в том числе двигателей. Перевозчики не могут легально закупать новые иностранные самолеты и оригинальные запчасти, а авиавласти разрешают использовать детали дольше, чем позволяют нормы безопасности.

Наладить собственное производство у России пока не получается. По прогнозу консалтинговой компании Oliver Wyman, к 2026 году авиапарк страны сократится более чем в два раза.

В сентябре 2022 года Международная организация гражданской авиации (ИКАО) по результатам аудита безопасности полетов отметила Россию «красным флажком». Из 193 стран, входящих в ИКАО, такой же имеют только Бутан, Демократическая Республика Конго и Либерия.

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