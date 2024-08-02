В Минске будут судить бывшего замглавы тюремной системы Беларуси и комбрига внутренних войск 2 2.08.2024, 19:23

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Сергей Сандалюк

И не одного, а вместе с женой.

В Минске за участие в протестах будут судить Сергея Сандалюка — бывшего заместителя начальника Департамента исполнения наказаний (ДИН) МВД, выяснило «Зеркало». Это ведомство управляет всей пенитенциарной системой Беларуси — тюрьмами, колониями, СИЗО и прочими исправительными учреждениями. Вместе с мужчиной судят и его жену.

Имена Сергея Сандалюка и Анжелы Сандалюк появились в расписании суда Октябрьского района Минска. Процесс над ними начнется 6 августа в 10.30 и будет открытым.

Супругов судят по одному уголовному делу. Им предъявлено обвинение в «активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок». Это ч. 1 ст. 342 УК — так называемая народная статья, по которой репрессируют большинство рядовых участников мирных протестных маршей 2020 года.

Узнав о предстоящем суде, «Зеркало» проверило личность обвиняемых с помощью BELPOL и убедилось, что речь идет именно о бывшем заместителе начальника ДИН.

Много лет во внутренних войсках

Полковник внутренней службы Сергей Сандалюк родился в Мозыре в 1971 году, сейчас ему 53 года. Он много лет служил в воинской части 7404 в Барановичах — это 4-я специальная милицейская бригада внутренних войск МВД. В 1996 году Сандалюк, по его словам, командовал там ротой, а в 2000-х дослужился до командира части. По крайней мере, в конце 2012 года он, судя по публикациям в СМИ, еще занимал эту должность.

Какое-то время Сандалюк также служил в крупной 5-й бригаде Внутренних войск МВД в Могилеве (в/ч 6713). Она сегодня включает милицейскую в/ч 5527 в Бобруйске, стрелковые батальоны в Могилеве, Бобруйске, Горках и Шклове, патрульный батальон в областном центре. Полковник был там начальником штаба — первым заместителем командира части.

Тюремный начальник

Уже в 2013 году Сергей Сандалюк пошел на повышение и стал заместителем начальника Департамента исполнения наказаний. На этой должности он отвечал за идеологическую работу и кадровое обеспечение. Полковник несколько раз отметился в СМИ: он проводил экскурсии по колониям для журналистов госизданий, сотрудничал с Экзархатом Беларусской православной церкви, обсуждал взаимодействие ДИН и церкви с митрополитом Павлом.

«Для некоторых заключенных тюремный образ жизни действительно становится романтикой. За долгие годы отсидки они отвыкают от воли и в обычной жизни теряются. Если за колючей проволокой он герой, авторитет, с ним считаются, то на свободе он „никто“ и звать его „никак“. Такому проще совершить новое преступление и снова оказаться на нарах», — говорил милиционер госизданию «СБ» в 2013 году.

При Сандалюке ДИН организовывал спортивные соревнования с приглашением зарубежных гостей. Например, как минимум в 2017 и 2018 годах в Гродно проходил Открытый чемпионат Департамента исполнения наказаний МВД по волейболу. В нем участвовали команды сотрудников ДИН из всех регионов Беларуси, а также сборная окружной тюремной службы Белостокского воеводства Польши. К слову, оба года победителями турнира становились именно представители западной соседки. После чего чемпионат, похоже, проводить перестали: информации о матчах начиная с 2019 года нет.

Выход на пенсию?

На рубеже 2018−2019 годов Сергей Сандалюк ушел в отставку с поста замглавы ДИН. Об этом в начале января 2019-го писал блог NEXTA, намекая на некий скандал в ведомстве, а источники издания «Наша Ніва» говорили, что Сандалюк неудачно попытался прикрыть от ответственности своего водителя, который «попал в неприятную ситуацию, связанную с применением силы».

Сам же полковник в комментарии изданию сказал, что не стоит верить слухам, он просто вышел на милицейскую пенсию и намерен найти себе новую работу.

В том же январе 2019 года Сандалюк зарегистрировался в Ленинском районе Минска в качестве индивидуального предпринимателя, чтобы оказывать услуги по сдаче жилья в посуточную аренду. Его ИП остается действующим до сих пор.

С супругой Анжелой мужчина состоит в браке с 1999 года (по крайней мере, состоял — у «Зеркала» нет возможности выяснить, не оформила ли пара развод в последнее время). Информации о женщине в интернете почти нет — только то, что в начале 2000-х она несколько лет была оформлена предпринимателем в Минске, но затем закрыла ИП.

Что грозит бывшему функционеру МВД

Когда Сергей и Анжела были задержаны, неизвестно. Также нет информации о том, помещали ли их на время следствия в СИЗО или они находятся на свободе.

Бывшему замруководителя белорусских тюрем и его жене по «народной» статье грозит наказание в виде ареста на срок до 3 месяцев, либо ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет, либо лишения свободы на срок до 4 лет.

Судьей по делу выступает Елена Живица. С 2020 года она вынесла несколько сотен репрессивных приговоров и административных решений по политически мотивированным делам. В частности, именно Живица судила за протесты музыкантов группы Nizkiz.

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