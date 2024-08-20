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Дворец на колесах: в США создали роскошный автодом за $2,5 миллиона

  • 20.08.2024, 10:27
  • 1,998
Дворец на колесах: в США создали роскошный автодом за $2,5 миллиона

В салоне Prevost Loki есть гостиная, спальня и кухня.

Американский производитель автобусов и домов на колесах Prevost презентовал новую роскошную модель Loki. Автодом стоит от 2,5 миллиона долларов. О нем рассказал в видео на своем Youtube-канале блогер Эрик ван Коновер, пишет focus.ua.

Новый Prevost Loki создан на шасси трехосного автобуса. Это автодом-трансформер с выдвижными боковинами, которые увеличивают внутреннее пространство.

Салон Prevost Loki отделан кожей и деревом, а его пол покрыт кафелем. Внутри есть спальня с большой кроватью и гостиная с раскладным диваном. На кухне установили холодильник, раскладной стол с электроприводом, плиту, раковину, посудомоечную и стиральную машины, а также различные шкафы. Конечно, есть и большой санузел.

В салоне сразу три больших телевизора. Самый большой из них имеет диагональ экрана 65 дюймов и выдвигается из потолка. Кроме того, 50-дюймовый телевизор поднимается со специальной тумбы в спальне, а 55-дюймовый — висит на стене.

Для управления различными функциями дом на колесах Prevost Loki получил десяток сенсорных планшетов. Электроприборы питаются от дополнительных аккумуляторов и от солнечных панелей на крыше, можно даже подзаряжать электромобиль.

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