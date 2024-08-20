Белорусов все чаще задерживают с беспилотниками 1 20.08.2024, 14:47

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Только за август — четыре раза.

Двое мужчин задержано 17 августа за нарушение пограничного режима возле деревни Соболяны Гродненского района. Они «планировали осуществить противоправную деятельность на белорусско-литовской границе», сообщает Государственный пограничный комитет (ГПК).

Военнослужащие обнаружили автомобиль, на котором задержанные приехали в пограничную зону. В нем находились «беспилотник самолетного типа с пультом управления, ноутбук, бензогенератор, компрессор и товарно-материальные ценности».

В отношении правонарушителей начат административный процесс по ч. 1 ст. 24.19 КоАП (нарушение пограничного режима).

Это уже четвертый случай задержания владельцев беспилотников в августе, пишет «Позiрк».

Ранее ГПК сообщил, что лидские пограничники 15 августа в районе агрогородка Озеры Гродненской области задержали жителя областного центра «с БПЛА кустарного производства с пультом дистанционного управления».

Подобные случаи были зафиксированы также 2 и 13 августа.

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