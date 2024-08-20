ЗРК IRIS-T сбил две российские крылатые ракеты одним выстрелом 3 20.08.2024, 15:02

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Это уникальный случай.

Немецкий зенитный ракетный комплекс IRIS-T на службе в ВСУ сбил две российские крылатые ракеты одним выстрелом, пишет Defence Express со ссылкой на сообщение воздушного командования «Запад» Воздушных сил ВСУ.

«На этом комплексе мы уже уничтожили 45 воздушных целей. Это за полгода. Наиболее результативное противовоздушное сражение - семь уничтоженных крылатых ракет за один вражеский ракетно-авиационный удар. Таких случаев у нас было два. На одну цель тратим одну ракету. То есть эффективность стопроцентная. Нам удавалось даже уничтожить шесть вражеских ракет пятью нашими. Российская ракета взорвалась от поражения нашей ракетой и своими обломками уничтожила еще одну», - рассказал командир батареи, подполковник Александр.

Несмотря на то, что в воздушном командовании «Запад» не сообщили тип ЗРК, в Defence Express проанализировали опубликованное фото и пришли к выводу, что это именно IRIS-T.

«С наибольшей долей вероятности речь идет об IRIS-T SLM, но вполне возможно, что и комплекс ближнего действия IRIS-T SLS также имеет в своей структуре такой же командный пункт», - говорится в публикации.

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