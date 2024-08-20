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В Беларуси меняют Красную книгу

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  • 20.08.2024, 15:15
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В Беларуси меняют Красную книгу

Что ждет зубра и бурого медведя.

В 5-м издании Красной книги Республики Беларусь охранный статус зубра, бурого медведя, рыси и барсука планируется снизить. Чиновники ссылаются на увеличение их популяций в последние годы, сообщает «Еврорадио».

Статус зубра предлагается снизить с III до IV категории охраны. Отмечается, что за 30 лет их число выросло в 9 раз, сейчас их насчитывается более 2700. То же ждет и бурого медведя. Если в конце 1980-х их было около 130, то сейчас — около 800. Категорию зашиты хотят снизить с I до IV. Для рыси же предлагается снижение с III до IV (как и для барсука). Ее популяция выросла и количественно (около 1600), и территориально (регистрируется на 60% территории страны). Барсуков насчитали около 2700.

Из Красной книги рекомендуется исключить 13 видов животных, а включить 21, изменить охранный статус для 33 видов. Предложения разработал Научно-практический центр Национальной академии наук по биоресурсам.

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