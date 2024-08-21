Курская операция: решение российского генерала сделало «дыру» в обороне РФ 21.08.2024, 9:43

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Усилия РФ в противостоянии ВСУ имеют хаотичный и неэффективный характер.

Весной этого года генерал-полковник Александр Лапин, который следил за безопасностью в Курской области, распустил совет, который следил за охраной пограничного региона. Тогда он заявил, что только у военных есть силы и ресурсы для защиты границы России.

Как пишет The Wall Street Journal, это решение создало еще одну дыру в обороне страны-агрессора, чем и воспользовались ВСУ для молниеносного наступления на Курщине.

Влияние российской «вертикали» на оборону

Отмечается, что Лапин столкнулся с острой нехваткой людей, но его ошибка характерна для высшего руководства, которое часто не имеет связи с реалиями боевых действий.

«С начала войны российское централизованное мышление сверху вниз, одна из определяющих черт России при президенте Владимире Путине, дало обратный результат на поле боя. Это помешало трезвому планированию в Кремле, а когда эти планы провалились, это помешало российским войскам импровизировать, чтобы реагировать на быстрые события», - объясняет издание.

Бывший американский дипломат и адъюнкт-старший научный сотрудник Rand Уильям Кортни отметил, что вертикаль российской власти все еще действует, однако теперь она работает против их целей. В частности, из-за такой схемы руководства, реакция РФ на неожиданные события, которые быстро развиваются, невероятно затруднена, а на местах никто не проявляет инициативы.

В то же время пока непонятно, помог бы распущенный Лапиным совет организовать последовательный ответ. Этот межведомственный орган объединял военных офицеров с местными и региональными должностными лицами безопасности. Без централизованного органа усилия РФ в противостоянии ВСУ носят хаотичный и неэффективный характер. Сейчас российский ответ на вторжение одновременно пытаются возглавить Министерство внутренних дел, ФСБ и Министерство обороны России.

«Россия еще организовывает свою реакцию на это вторжение Украины. Была достаточно медленная и разрозненная реакция на это. Отчасти это потому, что не совсем понятно, кто главный», - сказал генерал Кристофер Каволи, командующий Организации Североатлантического договора.

Курская операция - реакция РФ

Реакция российского руководства на вторжение ВСУ напоминает первые часы восстания Евгения Пригожина и «Вагнера».

По словам российских военных корреспондентов, за несколько дней до Курской операции командование Лапина присылало в Москву отчеты с предупреждением о том, что украинские силы наращивают свою численность на линии фронта. Но, поскольку подобные маневры ранее использовались для создания угрозы и рычага влияния, Москва отвергла эти предостережения.

«В Москве просто не думали, что такой сценарий может произойти», - сказал Конрад Музыка, директор польской компании Rochan Consulting.

По оценке WSJ, оборонное планирование было почти таким же катастрофическим, как и само начало вторжения России, когда Кремль отправил в Украину колонны бронетехники в парадном строю, сделав их легкой мишенью для беспилотников и противотанкового оружия.

Однако, это не первый случай, когда под командованием Лапина соединились плохое планирование и нехватка людей. В начале сентября 2022 года ВСУ совершили внезапную атаку на северо-востоке Украины. Линия наступления России развалилась, и Украине удалось вернуть многие территории на северо-востоке.

«Я бы понизил Лапина до рядового, лишил его наград и отправил бы на передовую с автоматом», - заявлял тогда лидер Чечни Рамзан Кадыров.

Хотя российские милблогеры называли критику несправедливой, поскольку Лапина лишь недавно переместили в этот район, вскоре его уволили с должности. Однако впоследствии его назначили заместителем командующего вооруженными силами РФ в Украине.

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