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Атака дронов: в Московской области закрывали сразу три аэропорта

  • 21.08.2024, 10:20
  • 2,570
Атака дронов: в Московской области закрывали сразу три аэропорта

Российские власти заявили о масштабном налете БПЛА.

Из-за атаки беспилотников на Московскую область в ночь на среду, 21 августа, в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском с 2:30 до 6:30 было ограничено движение самолетов.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra.

По данным Минобороны страны-агрессора, всего за ночь над территорией России было якобы сбито 45 беспилотников, 11 из которых — над Московской областью.

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