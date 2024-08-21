Атака дронов: в Московской области закрывали сразу три аэропорта
- 21.08.2024, 10:20
- 2,570
Российские власти заявили о масштабном налете БПЛА.
Из-за атаки беспилотников на Московскую область в ночь на среду, 21 августа, в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском с 2:30 до 6:30 было ограничено движение самолетов.
Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra.
По данным Минобороны страны-агрессора, всего за ночь над территорией России было якобы сбито 45 беспилотников, 11 из которых — над Московской областью.