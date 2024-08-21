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Известный маркетолог выяснил, какие покупки предпочитают жаворонки

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  • 21.08.2024, 10:36
  • 1,238
Известный маркетолог выяснил, какие покупки предпочитают жаворонки

А какие — совы.

Новое исследование, опубликованное в журнале Psychology & Marketing, показало, что восприятие времени влияет на уровень счастья от покупок в зависимости от того, являются ли люди совами или жаворонками.

Исследование, проведенное доктором Шаши Минчаэлем, показало, что те, кто предпочитает поздно ложиться и поздно вставать (совы), получают больше удовольствия от материальных покупок, таких как мебель или техника, пишет New Voice.

В то время как жаворонки, предпочитающие ранние подъемы, более счастливы, покупая опыт — например, билеты на концерты или путешествия.

Доктор Минчаэль объясняет это разницей в восприятии времени. Совы воспринимают прошедшие события как более отдаленные, из-за чего воспоминания о переживаниях быстро тускнеют. Это заставляет их предпочитать материальные вещи, которые остаются с ними надолго. Напротив, жаворонки дольше сохраняют эмоциональное воздействие от событий, что делает их более удовлетворенными покупками, связанными с опытом.

В ходе исследования около 1100 участников вспоминали свои последние покупки и оценивали их влияние на настроение. Результаты показали, что для сов материальные покупки оказались более значимыми, в то время как для жаворонков больший вклад в счастье внесли покупки, связанные с опытом.

Эти выводы важны не только для маркетологов, которым они помогут лучше понимать свою аудиторию и эффективно продвигать продукты, но и для потребителей, которые могут осознаннее подходить к своим покупкам, исходя из своих личных предпочтений и особенностей восприятия времени.

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