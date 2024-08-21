ВСУ ударили из HIMARS по россиянам, возводившим переправу через реку в Курской области 5 21.08.2024, 14:10

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Z-пропагандисты бьют тревогу.

Российские военные пропагандисты возмущены применением Украиной реактивных систем залпового огня HIMARS с кассетной боевой частью по российским военным в Курской области при попытке навести переправу через реку Сейм, пишет «Диалог».

Кадры быстро распространились по социальным сетям и дошли до Z-каналов. Увидев, как российских военных бьют с дистанции, Z-военкоры вспомнили разгром российской армии в районе Белогоровки в 2022 году.

Тогда украинским военным удалось поймать крупное скопление россиян при попытке наведения понтонной переправы, где было уничтожено несколько десятков единиц бронетехники.

Число погибших российских военных до сих пор точно неизвестно. Российский Z-военкор Живов заявляет, что спустя два года после масштабной трагедии для российской армии никаких выводов их командование до сих пор не сделало.

«Здравствуй, Белогоровка 2022. Мы не скучали. Два года с тех трагических событий минуло, а изменений в работе нет никаких», — сказал российский пропагандист.

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