Глава чеченского спецназа в седьмой раз за две недели заявил об остановке продвижения ВСУ в Курской области 21.08.2024, 17:46

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Пока Апти Алаудинов «останавливал противника», ВСУ взяли под контроль почти 100 населенных пунктов.

Вооруженные силы Украины на курском направлении якобы остановлены, российские военные начали «задвигать» противника обратно, заявил 21 августа в эфире Первого канала командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-майор Апти Алаудинов.

«С момента, как мы сюда зашли, они не то что не продвинулись ни на один метр, а наоборот, мы их остановили и начали задвигать обратно, уничтожая максимальное количество», — сказал Алаудинов (цитата по «РИА Новости»).

Вчера, 20 августа, командир спецназа «Ахмат» утверждал, что российская армия остановила продвижение ВСУ в Суджанском районе Курской области.

«Остановлен противник, продвигавшийся на Суджанском направлении, и планомерно уничтожается. На данный момент идет планомерное уничтожение противника, который уже остановлен», — цитировала Алаудинова «РИА Новости».

В минувший четверг, 15 августа, Алаудинов утверждал, что российская армия остановила и блокировала ВСУ.

«Обстановка у нас нормальная, рабочая. <…> На участках наших <…> мы уничтожили противника, продавились вперед», — говорил он.

14 августа он сообщал аналогичную информацию.

13 августа Алаудинов заверял, что российская армия взяла под контроль ситуацию в Курской области.

«Большая часть территории, на которой находился противник, прикрыта. Идет чистка населенных пунктов, где находится противник. Он выбивается оттуда, где он есть», — докладывал командир чеченского спецназа.

До этого о стабилизации обстановки в Курской области Алаудинов заявлял 11 августа.

«Блицкриг просроченного [президента Украины Владимира] Зеленского, я могу констатировать, что уже не удался. Так как остановленные сейчас силы не в состоянии <…> уже двигаться дальше», — говорил он.

О том, что ситуация со вторжением ВСУ не является критичной и российские войска близки к тому, чтобы остановить ВСУ, Алаудинов уверял и 9 августа.

«Беспокоиться о том, что что-то может быть критическое, думаю, не нужно. У нас [у ВС РФ] достаточно сил и средств для того, чтобы работу доделать и остановить противника», — отмечал он. Тогда, по его словам, украинские силы находились в нескольких населенных пунктах, которые они не собирались «жестко» оборонять.

ВСУ вошли в Курскую область утром 6 августа. Украинская армия контролирует более 1250 кв. км территории Курской области и почти 100 населенных пунктов.

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