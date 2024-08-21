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Аббас отменил ужин в Турции из-за опасения покушения

  • 21.08.2024, 18:03
Аббас отменил ужин в Турции из-за опасения покушения
Махмуд Аббас

Президент Палестины выступил на внеочередном заседании турецкого парламента 15 августа.

Президент Палестины Махмуд Аббас во время поездки в Турцию отменил ужин с депутатами парламента из-за угрозы покушения. Об этом сообщает газета Hürriyet со ссылкой на источники.

Аббас выступил на внеочередном заседании турецкого парламента 15 августа. Во время выступления он объявил о намерении посетить сектор Газа и Иерусалим вместе с другими членами ФАТХ. После он посетил фотовыставку, посвященную Палестине, и «быстро покинул парламент».

Как отмечает газета, спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш планировал устроить ужин в честь Аббаса, однако тот отказался и сказал, что ему нужно добраться до Палестины «до наступления темноты». Hürriyet пишет, что причина этого — опасение покушения на убийство со стороны Израиля.

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