Аббас отменил ужин в Турции из-за опасения покушения
- 21.08.2024, 18:03
Президент Палестины выступил на внеочередном заседании турецкого парламента 15 августа.
Президент Палестины Махмуд Аббас во время поездки в Турцию отменил ужин с депутатами парламента из-за угрозы покушения. Об этом сообщает газета Hürriyet со ссылкой на источники.
Аббас выступил на внеочередном заседании турецкого парламента 15 августа. Во время выступления он объявил о намерении посетить сектор Газа и Иерусалим вместе с другими членами ФАТХ. После он посетил фотовыставку, посвященную Палестине, и «быстро покинул парламент».
Как отмечает газета, спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш планировал устроить ужин в честь Аббаса, однако тот отказался и сказал, что ему нужно добраться до Палестины «до наступления темноты». Hürriyet пишет, что причина этого — опасение покушения на убийство со стороны Израиля.