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Барановичскую авиабазу перебазируют на юг страны

  • 21.08.2024, 18:15
Барановичскую авиабазу перебазируют на юг страны

Для «усиления государственной границы».

Барановичская 61-я истребительная авиационная база приступила к подготовке авиационной техники для перебазирования на оперативный аэродром Южного операционного направления. Об этом 21 августа сообщил телеграм-канал «Истребитель», который связывают с авиабазой.

Авиатехнику перебрасывают на юг для «усиления государственной границы».

«Первой на оперативный аэродром убудет передовая команда, которая подготовит места для приема и размещения авиационной техники. Затем перебазируются летный и воздушный эшелоны», — сообщил «Истребитель».

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) пока не фиксирует увеличения количества техники или личного состава белорусских войск у границы с Украиной, заявил спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко.

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