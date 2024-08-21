Барановичскую авиабазу перебазируют на юг страны
- 21.08.2024, 18:15
Для «усиления государственной границы».
Барановичская 61-я истребительная авиационная база приступила к подготовке авиационной техники для перебазирования на оперативный аэродром Южного операционного направления. Об этом 21 августа сообщил телеграм-канал «Истребитель», который связывают с авиабазой.
Авиатехнику перебрасывают на юг для «усиления государственной границы».
«Первой на оперативный аэродром убудет передовая команда, которая подготовит места для приема и размещения авиационной техники. Затем перебазируются летный и воздушный эшелоны», — сообщил «Истребитель».
Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) пока не фиксирует увеличения количества техники или личного состава белорусских войск у границы с Украиной, заявил спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко.