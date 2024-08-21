В Москве умер генерал-тыловик 1 21.08.2024, 18:19

Дмитрий Древаль

Дмитрий Древаль cлужил в Вооруженных силах РФ 37 лет.

Умер бывший замначальника тыла Вооруженных сил РФ, генерал-майор в отставке Дмитрий Древаль, сообщил источник РБК в правоохранительных органах.

«Телесных повреждений нет, причина смерти естественная, на глазах у родственников дома скончался», — сказал собеседник РБК.

Древалю было 68 лет.

В мае у генерала возник конфликт с таксистом из-за того, что он опаздывал на футбольный матч. В результате водитель выстрелил ему в ногу из травматического пистолета.

Древаль в начале 2000-х некоторое время был заместителем начальника тыла. С 2018 года он работал в Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, возглавлял управление организационного обеспечения развития медицинского образования. В армии он служил 37 лет, был награжден орденом «За военные заслуги» и медалью «За спасение погибавших».

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