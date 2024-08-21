Bloomberg: Путин стал еще более изолированным 2 21.08.2024, 18:39

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Диктатор сужает «ближний круг» до личной охраны и родственников после провала под Курском.

Диктатор РФ Владимир Путин продолжает сокращать круг лиц, влияющих на его решения, и ставит «личную гвардию» на ключевые посты.

После вторжения украинских войск в Курскую область, остановить которое российские генералы не могут более двух недель, Путин стал еще более изолированным, сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

В качестве примера собеседники агентства приводят Анну Цивилеву, племянницу правителя, которая в июне была назначена замминистра обороны, а на прошлой неделе получила повышение до «статс-секретаря».

По словам источников Bloomberg, Цивилева достаточно влиятельна, чтобы иметь рабочие встречи с Путиным один на один, и достаточно близка, чтобы видеться с ним на неофициальных мероприятиях и вечеринках.

Теперь 52-летняя Цивилева имеет прямой доступ к Путину, которого нет даже у ее начальника в министерстве обороны — Андрея Белоусова.

Вслед за родственниками Путин стремится опираться на старых доверенных помощников. После фиаско генералов под Курском, где ВСУ удалось захватить более 1000 квадратных километров территории, он поручил своему бывшему личному телохранителю, секретарю Госсовета Алексею Дюмину, координировать действия армии в регионе.

Это означает, что Путин не доверяет Генштабу и в кризисной ситуации полагается только на того, кто предан ему лично, объясняет источник «Важных историй», близкий к Минобороны РФ.

Вслед за бывшим министром обороны РФ Сергеем Шойгу потерял доверие и бывший глава Совбеза Николай Патрушев. Его старую гвардию начали зачищать из ФСБ. Свой пост, скорее всего, покинет один из ключевых генералов команды Патрушева и всей ФСБ — руководитель службы по защите конституционного строя Алексей Седов, который ответственен за преследование политических оппонентов Путина. Патрушева перевели на должность советника президента по кораблестроению.

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