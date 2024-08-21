закрыть
21 августа 2024, среда, 19:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Уэльсе доставили открытку, отправленную 121 год назад

  • 21.08.2024, 18:50
  • 1,528
В Уэльсе доставили открытку, отправленную 121 год назад

Ее содержание довольно загадочное.

Один из банков валлийского города Суонси рассказал в соцсетях о необычной открытке, которая пришла на адрес офиса: ее отправили 3 августа 1903 года. Сотрудники объявили, что ищут любую информацию о некой Лидии Дэвис — именно ей было адресовано письмо, передает «Онлайнер».

Больше подробностей дал менеджер банка в разговоре с изданием Wales Online. «Открытка появилась совершенно неожиданно. Почтальон как обычно принес кипу писем по поводу ипотек, сбережений и прочих вопросов. Когда один из менеджеров разбирал корреспонденцию, на стол упала открытка без конверта и записки», — рассказал он.

Сотрудник банка также отметил, что на открытке с изображением оленя и заснеженных гор стоит печать монарха Эдуарда VII, который был королем Великобритании с 1901 по 1910 год. Текст отправления довольно загадочный: «Дорогая Л., я не смог, достать эту пару было невозможно. Мне очень жаль, но я надеюсь, что вы хорошо проводите время дома. Сейчас у меня около десяти шиллингов карманных денег, не считая трат на поезд, так что я в порядке». Отправителем значится человек по фамилии (имени) Фишгард.

Королевская почта Великобритании уже прокомментировала случай с доставкой через 121 год после отправки. По словам представителя организации, открытка не потерялась более века назад, а, скорее всего, была кем-то повторно возвращена в систему. В таком случае почтальон обязан был ее доставить, даже если по указанному адресу получатель давно не живет.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сильный удар по режиму Путина
Сильный удар по режиму Путина Аббас Галлямов
Курская аномалия
Курская аномалия Виталий Портников
Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип
Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип