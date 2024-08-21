Популярная курортная страна отменяет визы для белорусов 4 21.08.2024, 19:20

7,478

C 1 октября.

Правительство Шри-Ланки объявило о введении безвизового режима для белорусов и граждан еще 34 стран. Соответствующее решение утверждено Кабинетом министров страны. Об этом сообщило местное издание Newswire.lk.

Безвиз вступит в силу с 1 октября этого года.

Он будет действовать для граждан Беларуси, России, Казахстана, США, Великобритании, Германии, Китая, Дании, Польши, Японии, Саудовской Аравии, Австралии и других стран.

По данным российского сервиса Aviasales, самый дешевый билет из Минска в столицу Шри-Ланки город Коломбо на 2 октября обойдется в 1106 рублей. Перелет предполагает пересадки в Москве и Абу-Даби. По времени он займет 1 день, 7 часов и 55 минут. Перелет на 18 часов и 40 минут с пересадками в тех же городах обойдется в 1555 рублей.

На сайте Uniticket.by можно найти перелет продолжительностью 15 часов 20 минут с пересадками в Москве и Шардже. Билет обойдется в 1567 рублей.

Октябрьские туры на Шри-Ланку с вылетом из Москвы стартуют от 2,4 тысячи рублей на человека за неделю отдыха. Цена зависит от категории отеля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com