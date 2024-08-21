Украина впервые атаковала дронами Мурманскую область 3 21.08.2024, 19:31

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Это рекорд по дальности за все время войны.

Украинские беспилотники в среду атаковали Мурманскую область, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

По данным z-военкоров, дронам удалось долететь до поселка Высокий на севере области, близ которого расположен военный аэродром Оленья, где размещены стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-22М3.

Налет, в ходе которого украинские дроны впервые атаковали объекты за полярным кругом, стал рекордным по дальности с начала войны: расстояние от границы до поселка Высокий составляет 1850 км.

Предыдущий рекорд — 1800 км — ВСУ установили в конце мая, когда атаковали Орск в Оренбургской области, где расположена радиолокационная станция раннего предупреждения о ядерном ударе (РЛС «Воронеж»). До этого самой дальней целью украинских беспилотников был объект в городе Салават Республики Башкортостан, который находится в 1660 км от российско-украинской границы.

По данным Mash, атаковавший Мурманскую область дрон мог лететь из Чернигова. Аналогичный БПЛА модели A22 «Летучая лисица», по словам местных жителей, видели в регионе накануне. В аэропортах Мурманска и Апатит из-за налета были введены ограничения на использование воздушного пространства.

Фактически, с учетом непрямого маршрута, дрон преодолел около 2000 км и это стало возможным из-за «огромных дыр» в российской системе противовоздушной обороны, пишет «Военный осведомитель». «Пролететь такая цель столь большое расстояние могла благодаря грамотно составленному маршруту с учетом карт куцых позиционных районов ПВО и работы их РЛС», — сетует автор канала.

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