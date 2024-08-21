Президент Чехии: «Северные потоки» – легитимные цели в ходе войны
- 21.08.2024, 22:06
Трубопроводы имеют потенциал влиять на конфликт в ту или иную сторону.
Президент Чехии Петр Павел считает газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» законной целью для атаки в ходе вооруженного конфликта. Об этом он сказал в подкасте PoliTalk, текстовую версию которого 21 августа опубликовали Novinky.
По словам Павела, когда происходит вооруженный конфликт, он ведется не только против военных целей, но и против целей стратегического характера, а трубопроводы – стратегический объект.
Если бы атака была направлена на то, чтобы перекрыть поставки газа и нефти в Европу и вернуть деньги обратно в Россию, тогда «условно это была бы легитимная цель», добавил чешский президент.
При этом Павел отметил, что у него нет четкой информации о том, что именно Украина якобы стоит за подрывами трубопроводов.
Президент Чехии добавил, что «Северный поток» не был критически важным трубопроводом, от которого зависела энергетическая безопасность Европы.
Трубопроводы всегда были и будут мишенью, потому что они имеют потенциал влиять на конфликт в ту или иную сторону, резюмировал Павел.