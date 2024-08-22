Украина ударила «Нептуном» по парому с топливом в российском порту 6 22.08.2024, 17:48

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Горит 30 цистерн.

В порту «Кавказ» на Кубани был поражен российский железнодорожный паром с топливом «Конро Трейдер».

Местные власти сообщают, что украинцы ударили ракетой «Нептун».

Судно горит. В порт для тушения направлен пожарный поезд.

«Происшествию в порту «Кавказ» присвоен ранг пожара № 3», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Для тушения пожара привлечено 101 человек и 34 единицы техники.

На железнодорожном пароме находились 30 цистерн с топливом, сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков.

Порт «Кавказ» находится в Керченском проливе, примерно в 12 км от Крымского моста. Пассажирский терминал обеспечивает паромную переправу между Крымом и Краснодарским краем и считается одним из крупнейших в России. Через порт проходят контейнерные, сухие, жидкие и сыпучие генеральные грузы, грузовой терминал способен переваливать большие объемы нефти на экспорт.

В конце июля в порту «Кавказ» беспилотник атаковал паром, на судне начался пожар, один человек погиб и четверо пострадали.

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