Атакованный Украиной паром в Краснодарском крае РФ затонул 20 22.08.2024, 18:58

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Паром вез 30 цистерн с топливом.

Паром, который атаковали ВСУ в акватории порта «Кавказ», затонул, сообщил оперштаб региона.

Паром вез 30 цистерн с топливом, сказал ранее глава Темрюкского района Федор Бабенков.

Об атаке власти сообщили около 17:30 по Минску.

Морской порт «Кавказ» находится в Керченском проливе, примерно в 12 км от Крымского моста. Пассажирский терминал обеспечивает паромную переправу между Крымом и Краснодарским краем и считается одним из крупнейших в России. Через порт проходят контейнерные, сухие, жидкие и сыпучие генеральные грузы, грузовой терминал способен переваливать большие объемы нефти на экспорт.

Атака велась, предположительно, из Одесской области. Движение по мосту через Керченский пролив перекрыто.

Порт «Кавказ» стал целью ВСУ с начала российского вторжения в феврале 2022 года. Последний раз украинская армия атаковала его в конце июля. Тогда беспилотники атаковали паромное судно в морской гавани, один человек погиб, еще пять получили ранения.

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