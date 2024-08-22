Атакованный Украиной паром в Краснодарском крае РФ затонул

Атакованный Украиной паром в Краснодарском крае РФ затонул20
- 22.08.2024, 18:58
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Паром вез 30 цистерн с топливом.
Паром, который атаковали ВСУ в акватории порта «Кавказ», затонул, сообщил оперштаб региона.
Паром вез 30 цистерн с топливом, сказал ранее глава Темрюкского района Федор Бабенков.
Об атаке власти сообщили около 17:30 по Минску.
Морской порт «Кавказ» находится в Керченском проливе, примерно в 12 км от Крымского моста. Пассажирский терминал обеспечивает паромную переправу между Крымом и Краснодарским краем и считается одним из крупнейших в России. Через порт проходят контейнерные, сухие, жидкие и сыпучие генеральные грузы, грузовой терминал способен переваливать большие объемы нефти на экспорт.
Атака велась, предположительно, из Одесской области. Движение по мосту через Керченский пролив перекрыто.
Порт «Кавказ» стал целью ВСУ с начала российского вторжения в феврале 2022 года. Последний раз украинская армия атаковала его в конце июля. Тогда беспилотники атаковали паромное судно в морской гавани, один человек погиб, еще пять получили ранения.