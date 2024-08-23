Путин забыл названия атакуемых ВСУ российских регионов 23.08.2024, 9:08

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Глава Кремля опозорился на всю Россию.

Кремлевский диктатор Владимир Путин, имитирующий якобы заботу о россиянах, проживающих в приграничных с Украиной областях, на самом деле даже не может вспомнить название этих регионов.

Выступая на совещании по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях, диктатор без бумажки не смог вспомнить названия этих регионов, пишет dialog.ua.

Совещание состоялось спустя две недели после того, как ВСУ прорвали российскую границу в Курской области и взяли под свой контроль почти сотню населенных пунктов.

В своей речи Путин рассказал, что поручил заняться вопросами социально-экономического характера в трех перечисленных областях.

Обращаясь к руководителям этих регионов, диктатор запнулся, забыв название областей, и смог продолжить выступление только после того, как заглянул в подготовленный доклад.

Попавший в конфузную ситуацию Путин был показан в эфире федеральных каналов РФ.

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