Путин забыл названия атакуемых ВСУ российских регионов
- 23.08.2024, 9:08
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Глава Кремля опозорился на всю Россию.
Кремлевский диктатор Владимир Путин, имитирующий якобы заботу о россиянах, проживающих в приграничных с Украиной областях, на самом деле даже не может вспомнить название этих регионов.
Выступая на совещании по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях, диктатор без бумажки не смог вспомнить названия этих регионов, пишет dialog.ua.
Совещание состоялось спустя две недели после того, как ВСУ прорвали российскую границу в Курской области и взяли под свой контроль почти сотню населенных пунктов.
В своей речи Путин рассказал, что поручил заняться вопросами социально-экономического характера в трех перечисленных областях.
Обращаясь к руководителям этих регионов, диктатор запнулся, забыв название областей, и смог продолжить выступление только после того, как заглянул в подготовленный доклад.
Попавший в конфузную ситуацию Путин был показан в эфире федеральных каналов РФ.