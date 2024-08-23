Заключенные захватили заложников в ИК-19 в Волгоградской области РФ 23.08.2024, 13:49

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Часть из них могут быть уже убиты.

В исправительной колонии №19 в Волгоградской области РФ несколько заключенных захватили в заложники сотрудников учреждения. Это произошло во время заседания дисциплинарной комиссии. Один из сотрудников колонии был убит.

«На заседании дисциплинарной комиссии, где в том числе рассматриваются дела злостных нарушителей колонии, несколько заключенных захватили сотрудников»,— сказано в сообщении ФСИН, которое цитирует ТАСС.

Агентство со ссылкой на источник в оперативных службах сообщило, что при захвате заложников убит сотрудник. Есть другие пострадавшие работники учреждения, добавил источник.

Как пишет Baza, четыре заложника захвачены в ИК №19. Часть из них могут быть уже убиты.

«По предварительным данным, колонию захватили четыре человека. К зданию ИК стягиваются правоохранители», — говорится в сообщении.

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