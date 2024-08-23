ВСУ уничтожили секретный броневик армии РФ в Курской области 5 23.08.2024, 16:55

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Ранее он появлялся лишь на престижных выставках.

В ходе операции ВСУ в Курской области был уничтожен редчайший российский бронированный грузовик КамАЗ-4385. Этот автомобиль, предназначенный для безопасной транспортировки боеприпасов, ранее появлялся лишь на престижных выставках, таких как «Армия-2023».

Военный эксперт Андрей Харук опубликовал фото этого броневика, подчеркнув, что КамАЗ-4385 настолько уникален, что его точные технические характеристики остаются неизвестными широкой аудитории. Известно, что это двухосный полноприводный грузовик, который унифицирован с более тяжёлым трехосным КамАЗ-5385ПЗ. Оба автомобиля оснащены одинаковой бронированной кабиной с пулеметной турелью и защитными сетчатыми экранами, расположенными перед лобовым стеклом и по бокам кабины. Броня также установлена на бортах машины. Однако основная цель брони — защита боеприпасов, а не жизни экипажа, так как КамАЗ-5385ПЗ предназначен именно для перевозки боеприпасов.

Андрей Харук отмечает, что в условиях современного конфликта дроны представляют собой гораздо более серьёзную угрозу для колонн снабжения, чем засады с использованием стрелкового оружия.

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